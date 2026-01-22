Milano 13:21
44.928 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:21
10.169 +0,30%
Francoforte 13:21
24.842 +1,15%

Piazza Affari: Fincantieri in forte calo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: Fincantieri in forte calo
(Teleborsa) - A picco il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta un pessimo -5,1%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,1 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,15. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```