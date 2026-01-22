Ponte sullo Stretto, Salvini: “Opera strategica, avanti nonostante le difficoltà”

(Teleborsa) - Ilcon dati e valutazioni nelle forme richieste dalla Corte dei Conti, la. Lo ha dichiarato ilintervenendo durante il question time su documenti e dichiarazioni di esponenti dell’Esecutivo che qualificano l’opera come strategica ai fini della sicurezza e della difesa nazionale.Salvini ha spiegato che, sia sugli aspetti ambientali sia su quelli legati all’evidenza pubblica, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi tre anni. "", ha affermato, ringraziandopronti a contribuire a quella che definisce una grande opera. Il ministro ha ricordato inoltre che, in attesa della realizzazione del ponte, in Sicilia e Calabria sono già aperti cantieri per un valore complessivo di circa 50 miliardi di euro destinati al miglioramento di strade, autostrade e ferrovie, infrastrutture che senza il collegamento stabile sullo Stretto rischierebbero un utilizzo non pienamente completato.Ribadendo la centralità del progetto,", sostenendo che l’attuale Governo ne ha riaffermato utilità e importanza. "Pensiamo ad avere, in queste ore di mare in tempesta, il ponte piuttosto che i traghetti fermi", ha osservato.