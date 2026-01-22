Ponte sullo Stretto, Salvini: “Opera strategica, avanti nonostante le difficoltà”

(Teleborsa) - Il Governo è al lavoro per chiarire in modo ancora più esplicito,
con dati e valutazioni nelle forme richieste dalla Corte dei Conti, la natura e la portata del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina
. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,
intervenendo durante il question time su documenti e dichiarazioni di esponenti dell’Esecutivo che qualificano l’opera come strategica ai fini della sicurezza e della difesa nazionale.
Salvini ha spiegato che proseguono le interlocuzioni con la Commissione europea
, sia sugli aspetti ambientali sia su quelli legati all’evidenza pubblica, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi tre anni. "Sappiamo di avere fatto un lavoro serio e approfondito
", ha affermato, ringraziando ingegneri, tecnici, docenti universitari e lavoratori
pronti a contribuire a quella che definisce una grande opera. Il ministro ha ricordato inoltre che, in attesa della realizzazione del ponte, in Sicilia e Calabria sono già aperti cantieri per un valore complessivo di circa 50 miliardi di euro destinati al miglioramento di strade, autostrade e ferrovie, infrastrutture che senza il collegamento stabile sullo Stretto rischierebbero un utilizzo non pienamente completato.
Ribadendo la centralità del progetto, Salvini ha definito il Ponte sullo Stretto
"un’opera strategica di preminente interesse nazionale
", sostenendo che l’attuale Governo ne ha riaffermato utilità e importanza. "Pensiamo ad avere, in queste ore di mare in tempesta, il ponte piuttosto che i traghetti fermi", ha osservato.