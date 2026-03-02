Milano 17:35
Economia
PNRR, Salvini: pronti a chiedere proroghe per il caro-materiali a causa della guerra in Iran
(Teleborsa) - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo al cantiere del collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Bergamo e la città capoluogo, in corso di realizzazione da parte di RFI. Opera che accusa ritardi come altre avviate. Alla domanda se è pensabile una proroga per i progetti legati al PNRR e che verosimilmente non saranno ultimati entro il 2026, Salvini ha assicurato che i cantieri andranno a compimento.

"Purtroppo Bruxelles di proroghe continua a non volermi sentire parlare - ha detto il ministro - anche se in questi giorni, con quello che sta accadendo nel mondo, con l'aumento del petrolio, con l'aumento del gas e con una crisi internazionale in atto torneremo a riproporre un po' di buonsenso, perché aumenta il costo dei materiali". Salvini ha risposto anche a una domanda rispetto alla guerra all’Iran e la crisi che ne è scaturita nell’area, con la chiusura degli spari aerei e il blocco di tanti italiani.

"La Farnesina ha creato una task force dando priorità alla sicurezza dei cittadini" - ha sottolineato Salvini, che circa l’ipotesi di partecipazione dell’Italia a missioni internazionali ha ricordato che venerdì 6 marzo ci sarà un consiglio dei ministri in cui si analizzerà la situazione. "L’Italia non è in guerra con nessuno, non ha mandato soldati in Ucraina e conto che possa evitare di mandarli in altri teatri di guerra, ma siamo ovviamente al fianco dei paesi liberi occidentali", ha aggiunto.
