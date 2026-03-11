Greggio in rialzo nonostante maxi rilascio barili: pesa minaccia su Hormuz

(Teleborsa) - Il direttore generale dell'agenzia internazionale dell'energia (Iea) Faith Birol
ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche. Durante una dichiarazione ai media trasmessa via streaming, Birol ha sottolineato come si tratta della maggiore quantità decisa nella storia dell'organizzazione. Il flusso del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz è praticamente del tutto interrotto", ha detto in conferenza stampa.
Intanto, dopo un incontro del G7, il presidente francese Emmanuel Macron
ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è diventato "un teatro di guerra".
I paesi del G7 hanno concordato su "tre assi" che sono "la presenza nel Mediterraneo orientale, la libera circolazione nel Mar Rosso e la necessità di mettere in atto uno sforzo di coordinamento di diverse settimane tra le marine militari per effettuare le scorte al momento opportuno e garantire la libera circolazione nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto il presidente francese.
Ma, il blocco dello stretto di Hormuz continua a far paura
e tiene alte le quotazioni di Brent e Wti, il primo vicino ai 92 dollari
e il secondo su gli 88 dollari al barile. Le minacce di mine lungo la striscia di mare più bollente del mondo hanno prevalso anche sull'azione congiunta dell'Aie. "La politica degli attacchi reciproci è terminata:
da ora in poi la nostra politica sarà un attacco dopo l'altro",
ha detto oggi il colonnello Ali Razmjou
, portavoce delle forze armate iraniane, in un messaggio in cui ha poi ribadito che 'qualsiasi nave il cui carico di petrolio o la nave stessa appartenga agli Stati Uniti, al regime sionista o ai loro alleati ostili sarà considerata un obiettivo legittimo". Non passerà un solo litro di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz se questo andrà a vantaggio degli Stati Uniti, di Israele o dei loro alleati",
ha proseguito, ammonendo: "Preparatevi ad avere il petrolio a 200 dollari al barili".