Webuild, contratto da 776 milioni di euro a consorzio per tratta T1 della linea C della metro di Roma

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si è aggiudicata l', che segue le aggiudicazioni degli ultimi giorni per l'estensione della Red Line della Metro di Riyadh e per la Linea 10 di Napoli. Webuild, alla guida del Consorzio Metro C con Vianini Lavori, realizzerà il, di cui 268 milioni in quota Webuild. L'intervento estende ulteriormente l'impatto dell'opera che sta ridisegnando la mobilità di Roma, garantendo al tracciato due nuove stazioni nel quadrante nord della città.L'avanzamento della linea verso nord segue l'apertura al pubblico, a dicembre scorso, delleLa Tratta T1, per cui il Consorzio curerà la fase di progettazione e di costruzione, sarà. Quest'ultima, per cui è in corso la progettazione esecutiva, include anche un primo sotto-attraversamento del Tevere.L'affidamento al consorzio anche della Tratta T1 permetterà di procedere con uno, evitando frammentazioni operative. In parallelo, i cantieri della stazione Venezia sono al lavoro nell'ambito della "macrofase 2" dei lavori.La, dal capolinea est di Monte Compatri/Pantano fino a Farnesina. Ad oggi sono state completate 24 stazioni dal capolinea est fino a Colosseo/Fori Imperiali, nel centro storico.