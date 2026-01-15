Alstom, contratto da 1,4 miliardi di euro per 70 nuovi treni della metropolitana di Toronto

Alstom

(Teleborsa) -, colosso francese della mobilità, ha raggiunto uncon la Toronto Transit Commission per la fornitura di 70 nuovi treni per la rete metropolitana di Toronto. Il contratto include opzioni per un massimo di 150 treni aggiuntivi, se necessario.Cinquantacinque dei 70 treni della metropolitana Metropolis, all'avanguardia e a sei carrozze, sostituiranno la flotta obsoleta delladella metropolitana di Toronto. I restanti 15 treni sono previsti per l'estensione dellafino a Yonge North e per l'estensione della Linea 2 fino a Scarborough.I treni saranno, con l'assemblaggio finale presso lo stabilimento produttivo Alstom di Thunder Bay, Ontario. Alstom sta inoltre investendo nelle sue capacità produttive locali e sfruttando la sua rete di fornitori nazionali, in particolare utilizzando acciaio e alluminio canadesi.