Alstom si aggiudica tre contratti per complessivi 2,5 miliardi di euro

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Alstom, colosso francese della mobilità, ha ottenuto tre nuovi contratti per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro. Gli ordini sono stati registrati nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2025/26.

In particolare, ha ottenuto: un contratto per la fornitura di materiale rotabile a un cliente nella regione delle Americhe per circa 1,4 miliardi di euro; un contratto per la fornitura di materiale rotabile a un cliente nella regione Europa, nell'ambito di un accordo quadro, per circa 0,6 miliardi di euro; un contratto per la fornitura di materiale rotabile aggiuntivo e la relativa manutenzione a un cliente nella regione Europa per circa 0,5 miliardi di euro.
