Webuild, nuova commessa da 660 milioni per la Linea 10 della metro di Napoli

(Teleborsa) - Webuild ha conquistato un nuovo contratto del valore di circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mezzogiorno. L’aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere civili di una linea driverless destinata a collegare la stazione AV Napoli-Afragola con il centro città.

Il progetto complessivo della Linea 10 prevede un investimento stimato di oltre 3,1 miliardi di euro e, una volta a regime, offrirà un collegamento rapido e sostenibile a più di 400.000 cittadini. Il contratto già assegnato copre la realizzazione di una prima tratta di 6,5 chilometri, mentre il consorzio guidato da Webuild dispone del diritto esclusivo a completare l’intero Lotto 1 fino a un valore complessivo superiore a 1,7 miliardi di euro, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti.

L’intervento sarà realizzato per fasi e coinvolgerà i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, con la costruzione di 7 stazioni nella prima fase e ulteriori opere previste nel completamento della linea. Per la sola Fase 1A è stimata la creazione di fino a 700 posti di lavoro, che potrebbero salire a 1.500 con il completamento dell’opera.

Con questa aggiudicazione Webuild consolida il proprio ruolo di primo piano nelle infrastrutture di mobilità urbana e nello sviluppo delle grandi opere strategiche del Sud Italia, dove il Gruppo è attualmente impegnato in 19 progetti per un valore complessivo superiore a 15 miliardi di euro.
