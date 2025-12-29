Webuild, nuova commessa da 660 milioni per la Linea 10 della metro di Napoli

Webuild

(Teleborsa) -ha conquistato undel valore di circaper la realizzazione della prima tratta deldelladella, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel. L’aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere civili di una linea driverless destinata a collegare lacon il centro città.Ildella Linea 10 prevede un investimento stimato di oltree, una volta a regime, offrirà un collegamento rapido e sostenibile a più di 400.000 cittadini. Ilgià assegnato copre la realizzazione di una prima tratta di 6,5 chilometri, mentre il consorzio guidato da Webuild dispone del diritto esclusivo a completare l’intero Lotto 1 fino a un valore complessivo superiore a 1,7 miliardi di euro, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti.L’intervento sarà realizzato per fasi e coinvolgerà i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, con la costruzione di 7 stazioni nella prima fase e ulteriori opere previste nel completamento della linea. Per la solaè stimata la creazione di fino a 700 posti di lavoro, che potrebbero salire a 1.500 con il completamento dell’opera.Con questa aggiudicazione Webuild consolida il proprio ruolo di primo piano nelle infrastrutture die nello sviluppo delle grandi opere strategiche del Sud Italia, dove il Gruppo è attualmente impegnato in 19 progetti per un