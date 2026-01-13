Webuild, nuovo contratto in Arabia Saudita: estensione della Red Line della Metro di Riyadh

Webuild

(Teleborsa) -, a capo di un consorzio internazionale, si è aggiudicata il contratto per l'estensione delladella metropolitana di. L'accordo, assegnato dalla Royal Commission for Riyadh City (RCRC), vede il Gruppo italiano guidare una compagine composta anche dalla francese Alstom, dall'indiana L&T e dalla saudita Nesma.Il progetto prevede la progettazione e la costruzione didi nuova linea metropolitana senza conducente (), di cui la maggior parte (7,1 km) si svilupperà in galleria, mentre i restanti 1,3 km saranno realizzati in viadotto. L'opera include inoltre la realizzazione di cinque stazioni, tre delle quali sotterranee, e di tutti i sistemi di segnalamento necessari. Per lo scavo della tratta in sotterraneo è previsto l'impiego di una TBM (Tunnel Boring Machine).L'estensione della Red Line servirà nuove aree in fase di sviluppo della capitale saudita, aggiungendo in particolare due stazioni allae collegando l'attuale rete con. Quest'ultima è l'antica capitale saudita e sito Patrimonio mondiale UNESCO, attualmente al centro di un ambizioso progetto di trasformazione in polo culturale e turistico. La nuova tratta si integrerà nel sistema di sei linee driverless inaugurato a Riyadh lo scorso dicembre, che con i suoi 176 km complessivi è riconosciuto dal Guinness World Records come la rete metropolitana automatizzata più lunga al mondo.Questaconsolida la presenza storica di Webuild nel Regno Saudita, iniziata nel 1966. Con un portafoglio ordini complessivo che al 30 giugno 2025 si attestava a circa 59 miliardi di euro, il Gruppo prosegue il suo impegno nel settore della mobilità sostenibile, vantando un track record globale di oltre 890 km di linee metropolitane realizzate.