Wall Street in calo con Iran che ribadisce di non aver chiesto un cessate il fuoco

(Teleborsa) - Wall Street si muove in netto ribasso con il conflitto in Medio Oriente entrato nel suo sesto giorno
, sollevando preoccupazioni per nuove pressioni inflazionistiche che potrebbero complicare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Non emerge alcun segno di una fine del conflitto
, con i funzionari iraniani che avvertono che gli attacchi si intensificheranno.
L'Iran ha lanciato più di 500 missili balistici e da crociera e oltre 2.000 droni
dall'inizio della guerra sabato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Fars, citando una fonte militare. Circa il 60% degli attacchi iraniani è stato diretto contro obiettivi americani, mentre il 40% ha preso di mira i territori israeliani. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi
ha detto a NBC News che l'Iran non ha chiesto un cessate il fuoco
: "Non vediamo alcun motivo per cui dovremmo impegnarci di nuovo con coloro che lo hanno fatto, che non sono onesti nei negoziati, e non lo fanno e non entrano nei negoziati in buona fede". "No, li stiamo aspettando", ha detto, quando è stato chiesto di una possibile invasione di terra. "Perché siamo fiduciosi di poterli affrontare, e questo sarebbe un grande disastro per loro".
Sul fronte macroeconomico
, la produttività del lavoro negli Stati Uniti è aumentata
più del previsto nrl quarto trimestre, a un tasso annualizzato del 2,8% (per il terzo trimestre è stata rivista al rialzo al 5,2%). Le domande di sussidio di disoccupazione sono invece rimaste stabili
a 213.000 la scorsa settimana, a ulteriore dimostrazione della stabilizzazione del mercato del lavoro.
Tra chi ha pubblicato i conti
prima della campanella, Kroger
ha previsto
vendite e utili annuali inferiori alle stime.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones affonda con una discesa dell'1,84%; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,08%, continuando la seduta a 6.795 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-0,94%); come pure, negativo l'S&P 100
(-0,89%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali
(-2,82%), sanitario
(-2,58%) e materiali
(-2,16%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+5,40%), IBM
(+2,86%), Chevron
(+1,85%) e Microsoft
(+1,09%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck
, che ottiene -4,81%. Sensibili perdite per Amgen
, in calo del 3,93%. In rosso Caterpillar
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,61%. Spicca la prestazione negativa di Goldman Sachs
, che scende del 3,60%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Booking Holdings
(+8,22%), Atlassian
(+6,94%), Intuit
(+6,36%) e Broadcom
(+4,95%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IDEXX Laboratories
, che ottiene -4,45%. In apnea CSX
, che arretra del 4,38%. Tonfo di Amgen
, che mostra una caduta del 3,93%. Lettera su Lam Research
, che registra un importante calo del 3,89%.