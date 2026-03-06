Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Wall Street continua a scontare la possibile escalation della crisi in Merioriente, ma soprattutto l'ascesa incontrollata dei prezzi del petrolio, che rischia di far impennare nuovamente l'inflazione come accaduto dopo la guerra in Ucraina. Sul fronte macro, occhi puntati sui dati di fine settimana, in primis le vendite al dettaglio ed il mercato del lavoro.
Il Dow Jones
ha perso l'1,61%; sulla stessa linea l'S&P-500
, che si è fermato a 6.831 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,35%.
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia
., uno a beneficiare del rialzo delle quotazioni petrolifere. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-2,43%), materiali
(-2,27%) e beni industriali
(-2,21%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Salesforce
(+4,29%), IBM
(+2,64%), Chevron
(+2,08%) e Microsoft
(+1,35%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Goldman Sachs
, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%. Caterpillar
scende del 3,54%.
Calo deciso per Sherwin Williams
, che segna un -3,51%.
Sotto pressione Merck
, con un forte ribasso del 3,50%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Booking Holdings
(+8,46%), Atlassian
(+7,42%), Intuit
(+6,05%) e AppLovin
(+5,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IDEXX Laboratories
, che ha archiviato la seduta a -4,59%.
Tonfo di MicroStrategy Incorporated
, che mostra una caduta del 4,58%.
Lettera su Insmed
, che registra un importante calo del 4,21%.
Scende CSX
, con un ribasso del 3,81%.