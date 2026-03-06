Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua a scontare la possibile escalation della crisi in Merioriente, ma soprattutto l'ascesa incontrollata dei prezzi del petrolio, che rischia di far impennare nuovamente l'inflazione come accaduto dopo la guerra in Ucraina. Sul fronte macro, occhi puntati sui dati di fine settimana, in primis le vendite al dettaglio ed il mercato del lavoro.Ilha perso l'1,61%; sulla stessa linea l', che si è fermato a 6.831 punti. Poco sotto la parità il(-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,35%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto., uno a beneficiare del rialzo delle quotazioni petrolifere. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,43%),(-2,27%) e(-2,21%).del Dow Jones,(+4,29%),(+2,64%),(+2,08%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%.scende del 3,54%.Calo deciso per, che segna un -3,51%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,50%.Al top tra i, si posizionano(+8,46%),(+7,42%),(+6,05%) e(+5,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,21%.Scende, con un ribasso del 3,81%.