Wall Street in rosso. Delude il Job Report

(Teleborsa) - Partenza in forte calo per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che segna un ribasso dell'1,86% a 47.062 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l'S&P-500
, che retrocede a 6.724 punti, in netto calo dell'1,56%. Pesante il Nasdaq 100
(-1,56%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-1,43%).
Sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Lavoro
americano ha rilevato che, nel mese di febbraio, sono stati persi 92.000 posti
, deludendo le attese che erano per un aumento degli occupati di 59.000 posti. Il tasso di disoccupazione
è salito al 4,4% dal 4,3% di gennaio, leggermente al di sopra delle aspettative di mercato (4,3%). Peggio delle stime anche le vendite al dettaglio
di gennaio.
A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce inoltre la guerra in Medio Oriente
, giunta al settimo giorno, con l'incertezza che si riflette anche sull'andamento del petrolio
. In particolare, il future sul Brent ha toccato i 90 dollari al barile.