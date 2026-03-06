Milano 16:12
43.995 -1,38%
Nasdaq 16:12
24.719 -1,20%
Dow Jones 16:12
47.220 -1,53%
Londra 16:12
10.252 -1,55%
Francoforte 16:12
23.512 -1,27%

Wall Street in rosso. Delude il Job Report

A febbraio persi 92mila posti di lavoro, dato peggiore dal 2020

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Partenza in forte calo per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones che segna un ribasso dell'1,86% a 47.062 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l'S&P-500, che retrocede a 6.724 punti, in netto calo dell'1,56%. Pesante il Nasdaq 100 (-1,56%); come pure, in ribasso l'S&P 100 (-1,43%).

Sul fronte macroeconomico, il Dipartimento del Lavoro americano ha rilevato che, nel mese di febbraio, sono stati persi 92.000 posti, deludendo le attese che erano per un aumento degli occupati di 59.000 posti. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,4% dal 4,3% di gennaio, leggermente al di sopra delle aspettative di mercato (4,3%). Peggio delle stime anche le vendite al dettaglio di gennaio.

A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce inoltre la guerra in Medio Oriente, giunta al settimo giorno, con l'incertezza che si riflette anche sull'andamento del petrolio. In particolare, il future sul Brent ha toccato i 90 dollari al barile.

