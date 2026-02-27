Leonardo, rumors: UK pronto a firmare accordo da 1 miliardo di sterline per elicotteri

(Teleborsa) - La ministra delle Finanze britannica
Rachel Reeves è pronta ad approvare un accordo per l'acquisto di 23 elicotteri
da Leonardo
, big italiano della difesa, in un contratto da 1 miliardo di sterline
. Lo riferiscono i media britannici, tra cui BBC e Financial Times.
Senza un nuovo contratto, Leonardo aveva dichiarato che avrebbe potuto chiudere l'ultimo sito produttivo di elicotteri militari della Gran Bretagna, a Yeovil, nel sud-ovest dell'Inghilterra, mettendo a rischio il lavoro di 3.000 persone
.
L'acquisto di 23 elicotteri da supporto di medio carico sarebbe una quantità inferiore al fabbisogno di 44 elicotteri originariamente indicato
in un avviso governativo del 2022, fa notare Reuters.
"Rachel ha a cuore la sicurezza del Paese e la creazione di posti di lavoro nel Regno Unito, perché la nostra sicurezza e la crescita economica sono fondamentalmente collegate", ha affermato un funzionario del Tesoro al Financial Times. In base al contratto, Leonardo costruirà elicotteri militari di media portata presso il suo sito di Yeovil per sostituire i vecchi Puma utilizzati per decenni dalla Royal Air Force
. Leonardo è l'unico offerente per la gara dal settembre 2024, dopo il ritiro dell'americana Lockheed Martin
e dell'europea Airbus
.