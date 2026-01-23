Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Balza in avanti l'indice principale della Borsa di Parigi, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,99%.
La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8.251. Supporto visto a quota 8.054,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.447,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)