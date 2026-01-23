Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Balza in avanti l'indice principale della Borsa di Parigi, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,99%.

La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8.251. Supporto visto a quota 8.054,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.447,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```