Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,47%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.182,59 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,47%, dopo aver aperto a 4.182,59 punti.
