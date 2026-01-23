Fimiv con Ivass: stop alle mutue spurie che rilasciano fidejussioni

(Teleborsa) - LaFederazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria aderente acondivide la presa di posizione dell’in merito alle società di mutuo soccorso che: un’attività non prevista dalla legge istitutiva del mutuo soccorso e che la Federazione ha più volte denunciato al ministero competente."Oltre a svolgere un compito vietato dalla legge - afferma- queste società di mutuo soccorso, che si debbono qualificare come spurie, rischiano diche, invece, svolgono egregiamente il compito di sostegno ai propri soci, ed esclusivamente a loro, sia in ambito sociale che della integrazione sanitaria. Da tempo vigiliamo, nei limiti delle nostre capacità, affinchéDiamo atto alil Ministero incaricato di effettuare le ispezioni alle società di mutuo soccorso, di essere prontamente intervenuto per sanzionare i comportamenti scorretti in modo da tutelare quelle società di muto soccorso che, al contrario, seguono correttamente le indicazioni di legge".