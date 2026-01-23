Fimiv con Ivass: stop alle mutue spurie che rilasciano fidejussioni

(Teleborsa) - La Fimiv,
Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria aderente a Legacoop,
condivide la presa di posizione dell’Ivass
in merito alle società di mutuo soccorso che rilasciano polizze fidejussorie
: un’attività non prevista dalla legge istitutiva del mutuo soccorso e che la Federazione ha più volte denunciato al ministero competente.
"Oltre a svolgere un compito vietato dalla legge - afferma Antonio Chelli, Presidente nazionale della Fimiv
- queste società di mutuo soccorso, che si debbono qualificare come spurie, rischiano di mettere in cattiva luce tutte quelle società di mutuo soccorso
che, invece, svolgono egregiamente il compito di sostegno ai propri soci, ed esclusivamente a loro, sia in ambito sociale che della integrazione sanitaria. Da tempo vigiliamo, nei limiti delle nostre capacità, affinché questi fenomeni siano prontamente segnalati e controllati dagli organi competenti.
Diamo atto al MIMIT,
il Ministero incaricato di effettuare le ispezioni alle società di mutuo soccorso, di essere prontamente intervenuto per sanzionare i comportamenti scorretti in modo da tutelare quelle società di muto soccorso che, al contrario, seguono correttamente le indicazioni di legge".