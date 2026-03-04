Voli: 2,1 miliardi di perdite e biglietti a rischio rincari

(Teleborsa) - Il caos inma, che rischiano nelle prossime settimane di assistere ad unLo afferma, società specializzata in trasporto aereo e assistenza a viaggiatori, che diffonde oggi alcune stime sulle ripercussioni del conflitto per l’intero comparto.Dal 28 febbraio ad oggi lo stop ai voli in tutta l’area del Medio Orientein termini di minori introiti e costi per fornire assistenza ai passeggeri rimasti a terra – spiega RimborsoAlVolo – Bilancio destinato ad aggravarsi se il blocco alla circolazione aerea dovesse proseguire anche nei prossimi giorni.Sul fronte dei passeggeri,, un numero che comprende sia chi era diretto nei Paesi del Medio Oriente, sia chi aveva in programma viaggi vesto destinazioni asiatiche o dell’Oceano Indiano con scalo intermedio presso uno dei grandi hub dei Paesi del Golfo.Per quanto riguarda gli italiani in partenza dagli scali internazionali di Fiumicino e Malpensa e diretti nei tre grandi aeroporti di Doha, Abu Dhabi, Dubai,– aggiunge RimborsoAlVolo."Per il comparto aereo si tratta di un, e che avrà conseguenze pesanti non solo sui bilanci delle compagnie ma anche sulle tasche dei passeggeri – avvisa- Alle perdite subite dagli operatori si aggiungono infatti i pesanti rincari che stanno interessando i carburanti e che porteranno ad un aggravio dei costi di volo per i vettori, costi che saranno traslati sull’utenza col rischio concreto di una ondata di rincari sui prezzi dei biglietti aerei a danno dei viaggiatori".