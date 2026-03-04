Voli: 2,1 miliardi di perdite e biglietti a rischio rincari

(Teleborsa) - Il caos in Medio Oriente costerà caro alle compagnie aeree,
ma anche ai passeggeri
, che rischiano nelle prossime settimane di assistere ad un rincaro generalizzato dei prezzi dei biglietti.
Lo afferma RimborsoAlVolo
, società specializzata in trasporto aereo e assistenza a viaggiatori, che diffonde oggi alcune stime sulle ripercussioni del conflitto per l’intero comparto.
Dal 28 febbraio ad oggi lo stop ai voli in tutta l’area del Medio Oriente è costato alle compagnie aeree circa 2,1 miliardi di euro (2,5 miliardi di dollari)
in termini di minori introiti e costi per fornire assistenza ai passeggeri rimasti a terra – spiega RimborsoAlVolo – Bilancio destinato ad aggravarsi se il blocco alla circolazione aerea dovesse proseguire anche nei prossimi giorni.
Sul fronte dei passeggeri, si stima che in 5 giorni circa 2,9 milioni di viaggiatori siano rimasti a terra
, un numero che comprende sia chi era diretto nei Paesi del Medio Oriente, sia chi aveva in programma viaggi vesto destinazioni asiatiche o dell’Oceano Indiano con scalo intermedio presso uno dei grandi hub dei Paesi del Golfo.
Per quanto riguarda gli italiani in partenza dagli scali internazionali di Fiumicino e Malpensa e diretti nei tre grandi aeroporti di Doha, Abu Dhabi, Dubai, sono circa 40.000 i viaggiatori che, dal 28 febbraio, si sono visti cancellare il volo
– aggiunge RimborsoAlVolo.
"Per il comparto aereo si tratta di un vero e proprio tsunami paragonabile a quanto avvenuto durante la pandemia Covid
, e che avrà conseguenze pesanti non solo sui bilanci delle compagnie ma anche sulle tasche dei passeggeri – avvisa Giuseppe Conversano, Ceo di RimborsoAlVolo
- Alle perdite subite dagli operatori si aggiungono infatti i pesanti rincari che stanno interessando i carburanti e che porteranno ad un aggravio dei costi di volo per i vettori, costi che saranno traslati sull’utenza col rischio concreto di una ondata di rincari sui prezzi dei biglietti aerei a danno dei viaggiatori".