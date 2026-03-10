Petrolio, i produttori in Medio Oriente tagliano la produzione giornaliera

(Teleborsa) - Il blocco dello Stretto di Hormuz
e il protrarsi della guerra in Iran
, giunta al suo undicesimo giorno, hanno spinto i giganti petroliferi del Medio Oriente
a una netta riduzione della produzione giornaliera. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'Arabia Saudita
ha tagliato l'output tra i 2 e i 2,5 milioni di barili al giorno
, mentre l'Iraq
ha subito la riduzione più profonda, pari a circa 2,9 milioni di barili (quasi il 60% della sua capacità). Anche gli Emirati Arabi Uniti
e il Kuwait
hanno ridotto la produzione, rispettivamente di 500.000-800.000 e 500.000 barili al giorno. Complessivamente, i quattro produttori hanno rimosso dal mercato fino a 6,7 milioni di barili giornalieri
, circa un terzo della loro produzione collettiva
. Amin Nasser
, CEO di Saudi Aramco
, ha definito questa situazione la più grande crisi mai affrontata dall'industria regionale, avvertendo che il prolungato stop alle spedizioni attraverso Hormuz — condotto vitale per un quinto del petrolio mondiale — potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'economia globale.
Un'analisi pubblicata martedì da Bernstein ha evidenziato come i prezzi del petrolio
dovrebbero salire ben oltre i livelli attuali per innescare una significativa distruzione della domand
a. Gli analisti della società di consulenza hanno calcolato che, per raggiungere il "carico petrolifero" del 5,2% visto nel 2007 (soglia storica che erode i consumi), servirebbe una media annuale di 155 dollari al barile
nel 2026.
Bernstein ha stimato che la perdita prolungata del 20% del petrolio e del GNL mondiale spingerebbe la media del Brent sopra i 90 dollari per uno stop di tre mesi e sopra i 110 dollari per sei mesi. La situazione attuale, caratterizzata da attacchi diretti alle infrastrutture come la raffineria di Ras Tanura
e gli impianti del Qatar
, viene paragonata per gravità solo alla distruzione del settore petrolifero kuwaitiano nel 1991. Se il conflitto dovesse persistere, Bernstein ha avvertito che i mercati inizieranno comunque a scontare una recessione economica globale
.
Parallelamente, anche HSBC
ha rivisto le proprie stime alla luce dell'instabilità geopolitica. Martedì, la banca ha alzato le previsioni sul prezzo medio del Brent per il 2026 di 15 dollari, portandole a 80 dollari al barile
, e ha incrementato l'outlook per il WTI di 14 dollari, fissandolo a 76 dollari. Secondo gli analisti di HSBC, la chiusura dello Stretto di Hormuz
rimane il fattore critico
che ha spinto i principali produttori OPEC a ridurre le spedizioni a causa dello stallo del traffico marittimo. Dall'inizio della guerra la scorsa settimana, il Brent ha guadagnato oltre il 27% e il WTI circa il 33%, riflettendo il premio al rischio legato alla possibile interruzione delle forniture globali in un contesto di scorte già ai minimi degli ultimi cinque anni.
Oggi i mercati hanno vissuto una mattinata di forte ritracciamento
dopo i picchi raggiunti lunedì, quando entrambi i benchmark avevano sfiorato i 120 dollari al barile, i livelli più alti dalla metà del 2022. Martedì mattina a Londra, dopo le rassicurazioni di Trump
su una durata breve del conflitto, i futures sul Brent
sono scesi fino a 90,9 dollari al barile (il WTI
fino a 87,4 dollari).