Nvidia, stop ai chip H200 per la Cina in favore della nuova architettura Vera Rubin

(Teleborsa) - NVIDIA
ha richiesto a TSMC
di interrompere la produzione di chip
destinati alla Cina
a causa delle persistenti difficoltà legate ai controlli sulle esportazioni statunitensi. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'azienda ha deciso di riallocare la capacità produttiva, spostandola dal modello H200 verso l'hardware di nuova generazione "Vera Rubin
".
La mossa indica che NVIDIA non prevede più vendite rilevanti
del chip H200 in Cina, nonostante l'apertura mostrata a dicembre dal Presidente Donald Trump.
Lo stallo delle vendite è stato causato sia dalle pressioni dei legislatori USA
per restrizioni ancora più severe, sia dalla strategia di Pechino volta a raggiungere l'autosufficienza tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale
.