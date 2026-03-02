Trasporto aereo in tilt: drammatico stop dei voli sul Golfo

Air France

(Teleborsa) -di compagnie aeree di tutto il mondonel corso del weekend, cui si aggiungonoverso le principali destinazioni, senza contaresui voli ancora operativi: l'impatto prodotto dallaè quasi pari a quello provocato dalla pandemia di coronavirus. Un colpo pesante al settore aereo, in una fase di forte espansione.Si stima che, nella giornata di, siano stati circaverso le aree del Golfo, mentre sarebbero, e altrettanti sarebbero stati cancellati nella giornata di sabato.è quella di, dove si trova la gran parte degli italiani, principaleper le destinazioni a lungo raggioLa guerra in Iran ha provocato la, ma anche. Chiusura parziale invece in Arabia Saudita, mentre restano aperti, pur con operatività limitata, i voli su Giordania e Libano., agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione, ha pubblicato un bollettino sulle zone del conflitto, raccomandando ai vettori di "non operare nello spazio aereo interessato a tutti i livelli e le altitudini di volo" fino a oggi 2 marzo (per i voli l'aeroporto di Tel Aviv fino a venerdì 6 marzo).A causa di queste chiusure, iche transitano sull'Arabia Saudita ed il Caucaso, non senza un maggior. Guardando alla mappa dei transiti su flightradar24 l'area interessata dal conflitto evidenzia un enorme vuoto di transiti aerei.Tra le compagnie aeree colpite dallo stop ai voli vi sono, che hanno registrato un calo di oltre il 30%, ma anchee compagnie europee come