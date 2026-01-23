Milano 22-gen
Francia, migliora la fiducia delle imprese manifatturiere a gennaio

(Teleborsa) - Risulta in aumento e oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 105 punti, rispetto ai 102 del mese precedente e contro i 101 delle attese.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 98 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio scivola a 99 punti da 104.

Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 100 punti da 98, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono stabili a 99 punti.

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
