Francia, migliora la fiducia delle imprese manifatturiere a gennaio

(Teleborsa) - Risulta in aumento e oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere
francesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale
francese (INSEE), si attesta a 105 punti, rispetto ai 102 del mese precedente e contro i 101 delle attese.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi
resta stabile a 98 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio
scivola a 99 punti da 104.
Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 100 punti da 98, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale
