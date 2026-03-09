Germania, produzione industriale migliora a gennaio ma meno delle attese

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dello 0,5%, dopo il -1,0% di dicembre (rivisto da -1,9%). Le stime degli analisti erano per un incremento dell'1,0%.Ilmeno volatile ha mostrato che la produzione è aumentata dello 0,9% nel periodo novembre 2025-gennaio 2026 rispetto ai tre mesi precedenti., la produzione è diminuita dell'1,2% a gennaio 2026, al netto degli effetti di calendario, rispetto al +0,4% di dicembre.Il dato cheregistra un decremento del 2,5% su base mensile. La produzione neiè diminuita dello 0,8% a gennaio 2026 rispetto a dicembre 2025, dopo l'adeguamento agli effetti stagionali e di calendario.