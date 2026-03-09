Milano 6-mar
44.152 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 0,00%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 0,00%

Germania, produzione industriale migliora a gennaio ma meno delle attese

Economia, Macroeconomia
Germania, produzione industriale migliora a gennaio ma meno delle attese
(Teleborsa) - Migliora meno delle attese la produzione industriale tedesca a gennaio. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dello 0,5%, dopo il -1,0% di dicembre (rivisto da -1,9%). Le stime degli analisti erano per un incremento dell'1,0%.

Il confronto trimestrale meno volatile ha mostrato che la produzione è aumentata dello 0,9% nel periodo novembre 2025-gennaio 2026 rispetto ai tre mesi precedenti.

Rispetto a gennaio 2025, la produzione è diminuita dell'1,2% a gennaio 2026, al netto degli effetti di calendario, rispetto al +0,4% di dicembre.

Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento del 2,5% su base mensile. La produzione nei settori industriali ad alta intensità energetica è diminuita dello 0,8% a gennaio 2026 rispetto a dicembre 2025, dopo l'adeguamento agli effetti stagionali e di calendario.

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
```