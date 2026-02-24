Milano 9:16
Francia, sentiment iimprese in calo a febbraio e sotto attese
(Teleborsa) - Si deteriora più del previsto la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 105 del mese precedente e contro i 104 delle attese.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi cala a 95 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio scivola a 98 punti.

Il sentiment complessivo delle imprese scende a 97 punti da 99, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono in calo a 93 punti da 94.

