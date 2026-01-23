Milano 14:12
Francoforte: balza in avanti SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca, con un rialzo dell'1,86%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società tech segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 192 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 194,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 190,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
