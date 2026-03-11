Francoforte: movimento negativo per SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca
, con un ribasso del 2,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SAP
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali della società tech
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 165,1 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 167,2. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 164,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)