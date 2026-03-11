Francoforte: movimento negativo per SAP

compagnia software tedesca

DAX

SAP

società tech

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,18%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche attuali dellamostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 165,1 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 167,2. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 164,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)