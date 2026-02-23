Milano 9:47
46.655 +0,39%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:47
10.668 -0,17%
25.122 -0,55%

Francoforte: performance negativa per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per SAP
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia software tedesca, con una flessione dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo della società tech resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 171,2 Euro. Supporto visto a quota 169,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 172,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```