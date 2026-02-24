Milano 11:02
46.613 -0,18%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:02
10.675 -0,09%
Francoforte 11:02
24.968 -0,10%

Francoforte: calo per SAP

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia software tedesca, che mostra un decremento del 2,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 163 Euro con prima area di resistenza vista a 166. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 162.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
