Francoforte: calo per SAP

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia software tedesca
, che mostra un decremento del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società tech
evidenzia un declino dei corsi verso area 163 Euro con prima area di resistenza vista a 166. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 162.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)