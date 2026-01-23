Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di armamenti e componenti per automobili
, con una variazione percentuale del 2,26%.
La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.860,7 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.775,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.720,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)