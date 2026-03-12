Francoforte: rally per Basf

(Teleborsa) - Brilla la compagnia chimica , che passa di mano con un aumento del 3,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Basf rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del leader mondiale nel settore chimico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 48,81 Euro. Supporto stimato a 46,67. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 50,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```