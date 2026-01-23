IA, Nave (M5s): “Con Transizione 5.0 governo ha mandato in confusione gli imprenditori”

(Teleborsa) - "Laintende essere assolutamente vicina alle politiche industriali. L’abbiamo fatto con. Invece dobbiamo constatare che questo Governo a trazione di destra ha in realtà lasciato in ginocchio il comparto imprenditoriale e tutto il tessuto industriale del nostro Paese. Laha funzionato nel tempo e, in realtà, solo per una questione ideologica è stata abbandonata dal governo Meloni cambiandone nome e modalità in transizione 5.0, rendendola ancora più farraginosa, aumentando la burocrazia. Tanto è che alla fine è stata poco usata. Conil governo ha cambiato i termini e tolto due miliardi all’interno dell’asset. Questo non può che mandare in confusone il comparto imprenditoriale".Lo ha dichiarato senatoreintervenuto nel corso del convegno "" promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi.Il ruolo dei professionisti è stato evidenziato da: "La svolta epocale della digitalizzazione la stiamo vivendo da vent’anni. I commercialisti hanno fatto di tutto con l’introduzione della firma digitale, posta elettronica certificata, efficacia probatoria dei documenti informatici, fatturazione elettronica. Abbiamoma non dimentichiamo che buona parte del nostro lavoro è rivolto all’amministrazione finanziaria offrendo un contributo indispensabile per efficientare anche quella. Questo elemento non deve essere sottovalutato dalla politica".Secondo: "L’applicazione dell’intelligenza artificiale all’interno degli studi professionali può dare un contributo per velocizzare gli automatismi e per ridurre gli errori. Certo è che l’occhio vigile del titolare dello studio deve essere sempre attento a controllare e a valutare quello che gli automatismi, provocati dall’intelligenza artificiale, possono creare., una persona che ci può dare una mano ma non potrà mai assolutamente sostituire quella che è la conoscenza e l’apporto del professionista".Il quadro della normativa europea è stato illustrato da: "Il legislatore europeo nel disciplinare l’intelligenza artificiale ha adottato l’approccio del rischio. Esiste un mercato di produttori, distributori e consumatori di servizi che rischiano di essere sottoposti a un trattamento di dati e informazioni che può essere intollerabile rispetto alla tutela di alcuni diritti fondamentali. E’Pensiamo, ad esempio, all’accumulo di enormi quantità di dati e il loro trattamento con finalità di profilazione o discriminazione. Questo approccio smaschera un mercato e dei servizi molto complessi dove è molto difficile individuare e rincorrere comportamenti fraudolenti. Servono più tutele".