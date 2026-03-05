"La crisi è grave": Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella

(Teleborsa) - Due incontri a quattr'occhi con focus sugli scenari e le scelte del governo in unaprima il Ministrofare il punto, salendo al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella, su quello che per lo stesso esecutivo è "Il tutto avviene in serata, poco dopo il primo contatto diretto tra il governo e Washington dall'inizio del conflitto in Iran, una telefonata fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato Marco Rubio che dà il via ad una ridda di ipotesi sul via libera all'uso delle basi in territorio italiano anche se, assicurano fonti di governo,Sullo sfondo gli aiuti militari richiesti a Roma dai Paesi del Golfo.Tra poco alla Camera (alle 10) e in Senato (alle 16) si presenterannoomunicazioni in base alle quali il governo riceverà un mandato parlamentare per avere l'agibilità necessaria ad affrontare i prossimi sviluppi della crisi. Gli scenari preoccupano non poco l'esecutivo: si teme un allargamento della crisi, soprattutto dopo il missile balistico lanciato da Teheran verso un alleato Nato come la Turchia.Sono "ammette Meloni aprendo nel tardo pomeriggio il suo intervento a un convegno sul lavoro in Africa nella sede di Bankitalia.