Il calendario societario 2026 di Fincantieri

(Teleborsa) - Il Principale complesso cantieristico al mondo
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
ed ha specificato che le conference call
con analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.
I vertici di Fincantieri
hanno inoltre segnalato che lo stacco della cedola per l'eventuale dividendo
2025 è previsto a giugno 2026
, ma che tale data non costituisce una previsione sulla distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2025 o esercizi futuri. Mercoledì 25/03/2026 CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio 2025 e approvazione del Bilancio Consolidato 2025 Lunedì 11/05/2026 CDA
: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026 Tra il 14/05/2026 e il 22/05/2026 (data da definire) Assemblea
: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025 Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026