Il calendario societario 2026 di Fincantieri

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Principale complesso cantieristico al mondo ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 ed ha specificato che le conference call con analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.
I vertici di Fincantieri hanno inoltre segnalato che lo stacco della cedola per l'eventuale dividendo 2025 è previsto a giugno 2026, ma che tale data non costituisce una previsione sulla distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2025 o esercizi futuri.


Mercoledì 25/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2025 e approvazione del Bilancio Consolidato 2025

Lunedì 11/05/2026
CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

Tra il 14/05/2026 e il 22/05/2026 (data da definire)
Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026
