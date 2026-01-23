Il calendario societario 2026 di Fincantieri

Principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato ilper l'annoed ha specificato che lecon analisti e investitori sui risultati periodici si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo all'approvazione del CdA, con modalità che verranno comunicate di volta in volta.I vertici dihanno inoltre segnalato che lo stacco della cedola per l'eventuale2025 è previsto a, ma che tale data non costituisce una previsione sulla distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2025 o esercizi futuri.: Approvazione del Progetto di Bilancio 2025 e approvazione del Bilancio Consolidato 2025: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026