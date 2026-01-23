Imprese, il 2025 chiude con i segno più (+1%) grazie al crollo delle cessazioni

(Teleborsa) - Lechiudono il 2025 con qualche segnale di vitalità, registrando un, che risulta superiore dello 0,62% rispetto al 2024 e dello 0,70% risetto al 2023. L'aumento delle imprese è frutto della combinazione tra(323.533 unità in linea con il 2024) ed una(266.934 unità, -6,7% rispetto all'anno precedente).Alla fine del 2025, loregistrate in Italia si attesta a, con una. E' quanto emerge dai dati Movimprese, elaborati dasulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio."La significativa riduzione delle cessazioni registrata nel 2025 rappresenta undel sistema produttivo nazionale", sottolinea il presidente di Unioncamere,, che cita "il ridimensionamento di alcuni settori tradizionali, a partire da agricoltura e manifattura, e il rafforzamento dell’economia dei servizi, in particolare di quelli finanziari, professionali e di supporto alle imprese".A livello di, si registra unanel settore(+5,89%) e nel settore(+5,16%). Al contrario, prosegue ilcome, che perde oltre 8mila imprese (-1,17%), ilche segna una flessione di 9.840 unità (-0,72%) e lache si riduce dello 0,80% (-3.981 unità).con un saldo di 9.306 imprese in più (+1,12%).in termini relativi spetta ai(escluse assicurazioni e fondi pensione), che registrano un balzo del +18,31%, pari a 5.866 nuove realtà. Seguono con tassi di crescita molto sostenuti le(+6,61%), la(+5,89%) e la(+5,07%). Segnali di forte dinamismo arrivano anche dal comparto tecnologico, con lache incrementa la propria base di oltre 2.100 unità (+3,79%).Il bilancio dei, evidenzia una crescita di tutte le macro-ripartizioni geografiche. L’area più dinamica è il(+1,20%), seguita dal(+1,07%) e dal(+1,00%), mentre ilsegna la crescita più contenuta (+0,46%)., ilsi conferma la più vivace con un tasso di crescita del 2,07% (+12.259 imprese), seguito dalla(+1,41%, pari a +13.343 unità) e dalla(+1,34%). A livello provinciale, le performance migliori in termini di tasso di crescita spettano a Roma (+2,54%), Milano (+2,37%) e Siracusa (+2,11%).