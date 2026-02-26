Turismo lombardo: 2025 in crescita e 2026 all’insegna dell’ottimismo olimpico

(Teleborsa) - L’, a cura dell, fotografa l’evoluzione delattraverso, offrendo un bilancio del 2025 e delineando le aspettative per il 2026.Dai dati emerge che: oltre la metà delle imprese intervistate (54%) dichiara risultati economici in crescita rispetto al 2024, grazie a una domanda stabile e a una spesa media in aumento. Il 34% degli operatori segnala un incremento dei clienti (dato che sale al 40% nell'area milanese), mentre il 40% registra una crescita della spesa media giornaliera (48% nel milanese). LoIn questo scenario,, sostenuta anche dalla visibilità internazionale legata alle Olimpiadi Invernali, con. L’effetto Milano non rimane confinato alla città: la metropoli funge anche da snodo capace di distribuire visitatori verso il resto del territorio regionale, contribuendo alla diffusione dei benefici economici lungo tutta la filiera turistica regionale.Nella Provincia di Sondrio, sull’evento delle Olimpiadi i rispondenti concordano che, nel complesso,, incrementando così la quota di clientela straniera già da fine 2026, con un impatto maggiormente distribuito negli anni.Un segno disi scorge dall’approccio degli imprenditori verso gli investimenti:, ma il 40% ne programma per il prossimo biennio, in particolare per il miglioramento della struttura o l’acquisto di macchinari e attrezzature.Permangono tuttavia alcune sfide strutturali:. Ciononostante, solo una parte delle aziende si concentra su investimenti green per il miglioramento della sostenibilità economica e ambientale: ilTra le altre sfide rimane il mercato del lavoro, con il 35% delle aziende che affronta difficoltà nel reperire personale qualificato. LaSul fronte dell'innovazione la trasformazione digitale è in evoluzione;, solo il 27% ha investito in digitalizzazione dei processi aziendali nell'ultimo biennio, concentrandosi principalmente su prenotazioni e contabilità.Nel complesso, il, pronta a valorizzare sia la dimensione internazionale del capoluogo sia l’attrattività delle destinazioni alpine e dei territori diffusi."L’indagine mostra un clima di fiducia tra gli operatori: l’anno olimpico aiuta certamente, ma ciò che conta davvero è la prospettiva favorevole che le imprese del turismo indicano per il prossimo biennio in tema di investimenti, segno di aspettative solide che vanno oltre l’effetto evento", commenta. "Le evidenze dello studio realizzato insieme a Banco di Sardegna e Banca Popolare di Sondrio – a cui hanno contribuito nel complesso oltre mille imprese che ringraziamo - rappresentano, accompagnando gli operatori nei propri percorsi di crescita, innovazione e sostenibilità".