Banca Aidexa, ricavi In forte crescita e risultato positivo nel 2025

(Teleborsa) - Banca AideXa
annuncia ricavi in crescita per il 2025 ed un risultato positvo
, rispettando la promessa di raggiungimento pieno di un breakeven
.
I ricavi
hanno raggiunto i 42 milioni di euro, in aumento del 45%
rispetto ai 29 milioni del 2024, grazie ad un operativo incardinato su innovazione, IA ed un approccio "digitale dolce", capace di combinare velocità, semplicità e consulenza dedicata. La banca conferma anche una solidità patrimoniale
, con un total capital ratio del 24%
che abilita AideXa a continuare nella propria crescita futura a sostegno delle piccole imprese.
Dalla sua nascita, AideXa ha raggiunto oltre 7.000 imprese
e superato 2.500 conti correnti aperti
per oltre 20.000 depositanti privati, mentre lo stock complessivo di credito nel 2025 è cresciuto del 40%
.
La vocazione digitale
della banca è confermata dal fatto che, nell’ultimo anno, quasi un cliente su quattro è stato acquisito tramite processi self-service
, segno di un utilizzo sempre più maturo dei canali online e della capacità della piattaforma di offrire un’esperienza fluida e immediata.
"Questo progresso è particolarmente rilevante in un contesto di desertificazion
e degli sportelli bancari", afferma Banca AideXa, aggiungendo che il suo modello full digital
"permette di superare i limiti geografici
degli istituti tradizionali". Nel 2026
, AideXa conta anche di rafforzare la propria rete commerciale e le partnership strategiche
, ampliando la presenza sul territorio attraverso collaborazioni con mediatori, confidi, agenti e operatori finanziari. La banca continuerà inoltre a investire nello sviluppo tecnologico e nell’ampliamento dell’offerta, con nuove soluzioni dedicate ai crediti IVA, l’introduzione di prodotti assicurativi di protezione e l’evoluzione delle applicazioni di agentic AI a supporto della richiesta dei finanziamenti, della valutazione del credito e della gestione delle operations, con l’obiettivo di rendere i processi sempre più efficienti e scalabili.Il Ceo Marzio Pividori
ha confermato "continueremo a investire in tecnologia e nelle partnership strategiche sul territorio per portare un credito sempre più accessibile alle imprese che fanno crescere il Paese".
"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della solidità con cui stiamo crescendo. - ha aggiunto Roberto Nicastro
, Presidente e Co-Founder - L’intelligenza artificiale è il cuore del nostro modo di fare banca, ed è la combinazione tra tecnologia e vicinanza alle persone a renderci davvero distintivi. Guardiamo al futuro con ambizione, continuando a sostenere le micro e piccole imprese con responsabilità, visione ed anche adeguata prudenza".