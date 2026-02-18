Banca Aidexa, ricavi In forte crescita e risultato positivo nel 2025

(Teleborsa) -annuncia, rispettando la promessa dihanno raggiunto irispetto ai 29 milioni del 2024, grazie ad un operativo incardinato su innovazione, IA ed un approccio "digitale dolce", capace di combinare velocità, semplicità e consulenza dedicata. La banca conferma anche una, con unche abilita AideXa a continuare nella propria crescita futura a sostegno delle piccole imprese.Dalla sua nascita, AideXa ha raggiuntoe superatoper oltre 20.000 depositanti privati, mentre loLadella banca è confermata dal fatto che, nell’ultimo anno,, segno di un utilizzo sempre più maturo dei canali online e della capacità della piattaforma di offrire un’esperienza fluida e immediata."Questo progresso è particolarmente rilevante in un contesto die degli sportelli bancari", afferma Banca AideXa, aggiungendo che il suo"permette didegli istituti tradizionali"., AideXa conta anche di, ampliando la presenza sul territorio attraverso collaborazioni con mediatori, confidi, agenti e operatori finanziari. La banca continuerà inoltre a investire nello sviluppo tecnologico e nell’ampliamento dell’offerta, con nuove soluzioni dedicate ai crediti IVA, l’introduzione di prodotti assicurativi di protezione e l’evoluzione delle applicazioni di agentic AI a supporto della richiesta dei finanziamenti, della valutazione del credito e della gestione delle operations, con l’obiettivo di rendere i processi sempre più efficienti e scalabili.ha confermato "continueremo a investire in tecnologia e nelle partnership strategiche sul territorio per portare un credito sempre più accessibile alle imprese che fanno crescere il Paese"."Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della solidità con cui stiamo crescendo. - ha aggiunto, Presidente e Co-Founder - L’intelligenza artificiale è il cuore del nostro modo di fare banca, ed è la combinazione tra tecnologia e vicinanza alle persone a renderci davvero distintivi. Guardiamo al futuro con ambizione, continuando a sostenere le micro e piccole imprese con responsabilità, visione ed anche adeguata prudenza".