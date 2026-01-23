Iveco, operazioni straordinarie procedono come da programma. FCF sotto le attese

Iveco

(Teleborsa) -ha fatto sapere che la(marchi IDV e ASTRA)e i processi autorizzativi presso le diverse autorità competenti stanno procedendo regolarmente. La società intende convocare gli azionisti inper approvare la distribuzione dei proventi netti della vendita del Business Difesa anella. Sulla scorta della previsione a oggi disponibile dei risultati 2025 del Business Difesa, il dividendo straordinario stimato rimane confermato tra 5,5 e 6 euro per azione. Il pagamento è previsto in aprile, una volta definiti gli adjustments di chiusura connessi alla vendita, secondo il calendario di stacco di Borsa Italiana (20 aprile).Inoltre, prevede che l'offerta pubblica di acquisto () volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Iveco Group post separazione del Business Difesa si completi, come da programma. La previsione si basa sulle informazioni raccolte presso Tata Motors ed è condizionata all'effettiva separazione del Business Difesa. In relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto, la società ipotizza di convocare gli azionisti in assemblea straordinaria all'inizio di maggio per le delibere.del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 (dati preliminari e non assoggettati a revisione contabile) saranno presentati giovedì2026. Sulla scorta delle stime operative dei risultati finanziari 2025, a oggi la società prevede che tutti gli obiettivi finanziari siano raggiunti o si attestino leggermente al di sotto della guidance, con la sola eccezione del Free Cash Flow delle Attività Industriali.In questo caso, nonostante una solida performance complessiva del Free Cash Flow nel quarto trimestre, il Free Cash Flow delle Attività Industriali per l'intero anno è stimato nell'intorno di 60 milioni di euro, rispetto all'obiettivo annunciato il 6 novembre 2025, che indicava un range tra 250 milioni e 350 milioni di euro. La motivazione principale di questo risultato è una, a causa di costi di ramp-up e ritardi di produzione. Si prevede che le iniziative già in atto consentano un recupero nel corso del 2026.