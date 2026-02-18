Leonardo e Fincantieri in rialzo dopo risultati oltre le attese della britannica BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Leonardo
e Fincantieri
, che salgono insieme a tutto il comparto europeo grazie ai risultati oltre le attese della britannica BAE Systems
. BAE Systems
, il più grande contractor nel settore della difesa britannico, ha registrato
un aumento del 12% dell'utile operativo annuale, superiore alle attese, pari a 3,32 miliardi di sterline, con la domanda globale che ha portato il portafoglio ordini a un livello record di 83,6 miliardi di sterline
.
"In una nuova era di spesa per la difesa
, guidata da crescenti sfide alla sicurezza, siamo ben posizionati per fornire sia sistemi convenzionali avanzati che tecnologie dirompenti necessarie a proteggere le nazioni che serviamo ora e in futuro", ha detto il CEO Charles Woodburn.
Il comparto beneficia anche della notizia di ieri secondo cui la Germania si starebbe preparando ad acquisire una quota di minoranza in KNDS
, il produttore franco-tedesco dei carri armati Leopard, in vista dell'IPO
da 20 miliardi di euro in programma quest'anno. Secondo Reuters, sono in corso le discussioni sul possibile acquisto di almeno il 25%, con una partecipazione governativa in KNDS che potrebbe contribuire a prevenire qualsiasi possibile smembramento dell'azienda e, possibilmente, garantire supervisione e influenza sulla produzione di carri armati e artiglieria.
Ottima la performance di Leonardo
, che si attesta a 57,8 euro, con un aumento del 4,14%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,79 e successiva a 61,37. Supporto a 56,21. Fincantieri
si attesta a 16,56 euro, con un aumento del 2,41%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,71 e successiva a 17,13. Supporto a 16,29.