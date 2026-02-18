Milano 14:23
Leonardo e Fincantieri in rialzo dopo risultati oltre le attese della britannica BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Leonardo e Fincantieri, che salgono insieme a tutto il comparto europeo grazie ai risultati oltre le attese della britannica BAE Systems.

BAE Systems, il più grande contractor nel settore della difesa britannico, ha registrato un aumento del 12% dell'utile operativo annuale, superiore alle attese, pari a 3,32 miliardi di sterline, con la domanda globale che ha portato il portafoglio ordini a un livello record di 83,6 miliardi di sterline.

"In una nuova era di spesa per la difesa, guidata da crescenti sfide alla sicurezza, siamo ben posizionati per fornire sia sistemi convenzionali avanzati che tecnologie dirompenti necessarie a proteggere le nazioni che serviamo ora e in futuro", ha detto il CEO Charles Woodburn.

Il comparto beneficia anche della notizia di ieri secondo cui la Germania si starebbe preparando ad acquisire una quota di minoranza in KNDS, il produttore franco-tedesco dei carri armati Leopard, in vista dell'IPO da 20 miliardi di euro in programma quest'anno. Secondo Reuters, sono in corso le discussioni sul possibile acquisto di almeno il 25%, con una partecipazione governativa in KNDS che potrebbe contribuire a prevenire qualsiasi possibile smembramento dell'azienda e, possibilmente, garantire supervisione e influenza sulla produzione di carri armati e artiglieria.

Ottima la performance di Leonardo, che si attesta a 57,8 euro, con un aumento del 4,14%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,79 e successiva a 61,37. Supporto a 56,21. Fincantieri si attesta a 16,56 euro, con un aumento del 2,41%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,71 e successiva a 17,13. Supporto a 16,29.
