CF Industries Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CF Industries Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di CF Industries Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 114,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 106,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 122,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)