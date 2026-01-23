New York: peggiora Western Digital

(Teleborsa) - A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che presenta un pessimo -4,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,8%, rispetto a +0,11% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 238,3 USD e primo supporto individuato a 229,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 246,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)