New York: peggiora Western Digital

(Teleborsa) - A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta un pessimo -4,32%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,8%, rispetto a +0,11% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 238,3 USD e primo supporto individuato a 229,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 246,8.

