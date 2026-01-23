Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che mostra un decremento del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Stellantis
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,307 Euro. Supporto visto a quota 8,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,484.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)