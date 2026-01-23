Milano 12:31
44.904 -0,41%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:31
10.159 +0,09%
Francoforte 12:31
24.897 +0,16%

Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un decremento del 2,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo di Stellantis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,307 Euro. Supporto visto a quota 8,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,484.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
