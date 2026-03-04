Milano 11:43
45.074 +1,36%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:43
10.531 +0,44%
Francoforte 11:43
24.143 +1,48%

Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.

Il trend di Stellantis mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,245 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,378. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,184.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
