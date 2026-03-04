Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.
Il trend di Stellantis
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,245 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,378. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,184.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)