Piazza Affari: in calo Ferragamo

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

indice delle società a media capitalizzazione

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,97%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,16 Euro. Supporto stimato a 6,96. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)