Piazza Affari: in calo Ferragamo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso
, con una flessione del 2,97%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo della casa di moda italiana
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,16 Euro. Supporto stimato a 6,96. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)