Milano 12:32
44.909 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:32
10.161 +0,11%
Francoforte 12:32
24.904 +0,19%

Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di BFF Bank subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di BFF Bank ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,378 Euro. Supporto a 8,243. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,513.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```