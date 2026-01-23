Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,378 Euro. Supporto a 8,243. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,513.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)