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Piazza Affari: in calo BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo BFF Bank
Sottotono la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un calo del 2,40%.
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