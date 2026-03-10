Milano 13:55
PIL Giappone (QoQ) nel quarto trimestre

PIL Giappone (QoQ) nel quarto trimestre
Giappone, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,7% (la previsione era +0,1%).
