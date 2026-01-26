Afraa Al-Noaimi conquista il DBA alla SDA Bocconi

(Teleborsa) -conferma la suacome fulcro del proprio percorso creativo, produttivo e formativo:, fino alla. Una scelta consapevole e simbolica, che celebra l’Italia come patria del saper fare, del pensiero strategico e dell’estetica senza tempo.In questo contesto di assoluta coerenza tra forma e contenuto,presso launa delle istituzioni accademiche più prestigiose a livello internazionale. La sua tesi, dal titolo "", esplora il ruolo della moda come strumento die di costruire ponti simbolici tra identità nazionali e scenari globali.Il percorso formativo di Afraa Al-Noaimi riflette una: dopo la laurea in Information and Library Science presso l’Università del Qatar, prosegue gli studi tra Il Cairo e Londra, conseguendo un diploma in Risorse Umane e un MBA, fino al dottorato in Italia, luogo eletto per affinare visione strategica e pensiero manageriale di alto profilo.Parallelamente, la sua carriera si sviluppaDal 2018 è, dove affianca la direzione generale nello sviluppo strategico, coordinando organizzazione, governance, budget e gestione del rischio. In precedenza ha ricoperto i ruoli di, guidando processi di sviluppo dei talenti, pianificazione delle risorse e strategie operative.Cuore pulsante del suo impegno è la valorizzazione culturale e l’empowerment femminile, promossi attraverso un ecosistema articolato di piattaforme e iniziative che intrecciano moda, arte, leadership ed education., rafforzare la narrazione culturale del Qatar e proiettarla con eleganza nei contesti internazionali.Questo traguardo accademico, coronato in Italia, rappresenta la sintesi perfetta di un percorso in cui, trasformando lo stile in linguaggio strategico e la creatività in strumento di diplomazia globale.