Afraa Al-Noaimi conquista il DBA alla SDA Bocconi

(Teleborsa) - Afraa Al-Noaimi
conferma la sua visione internazionale scegliendo l’Italia in toto
come fulcro del proprio percorso creativo, produttivo e formativo: dalla realizzazione della collezione, interamente prodotta in Italia, alla scenografia dell’evento
, fino alla specializzazione accademica di eccellenza
. Una scelta consapevole e simbolica, che celebra l’Italia come patria del saper fare, del pensiero strategico e dell’estetica senza tempo.
In questo contesto di assoluta coerenza tra forma e contenuto, Afraa Al-Noaimi ha conseguito il Doctorate in Business Administration (DBA)
presso la SDA Bocconi School of Management,
una delle istituzioni accademiche più prestigiose a livello internazionale. La sua tesi, dal titolo "The Role of Fashion as a Cultural Diplomacy Tool in Enhancing Qatar’s Soft Power
", esplora il ruolo della moda come strumento di diplomazia culturale, capace di rafforzare il soft power del Qatar
e di costruire ponti simbolici tra identità nazionali e scenari globali.
Il percorso formativo di Afraa Al-Noaimi riflette una traiettoria sofisticata e multidisciplinare
: dopo la laurea in Information and Library Science presso l’Università del Qatar, prosegue gli studi tra Il Cairo e Londra, conseguendo un diploma in Risorse Umane e un MBA, fino al dottorato in Italia, luogo eletto per affinare visione strategica e pensiero manageriale di alto profilo.
Parallelamente, la sua carriera si sviluppa tra leadership istituzionale e imprenditorialità.
Dal 2018 è Executive Director del Josoor Institute
, dove affianca la direzione generale nello sviluppo strategico, coordinando organizzazione, governance, budget e gestione del rischio. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Operations Director e HR Manager
, guidando processi di sviluppo dei talenti, pianificazione delle risorse e strategie operative.
Cuore pulsante del suo impegno è la valorizzazione culturale e l’empowerment femminile, promossi attraverso un ecosistema articolato di piattaforme e iniziative che intrecciano moda, arte, leadership ed education. Progetti pensati per sostenere il talento femminile
, rafforzare la narrazione culturale del Qatar e proiettarla con eleganza nei contesti internazionali.
Questo traguardo accademico, coronato in Italia, rappresenta la sintesi perfetta di un percorso in cui moda, cultura, educazione e imprenditoria dialogano in modo armonico
, trasformando lo stile in linguaggio strategico e la creatività in strumento di diplomazia globale.