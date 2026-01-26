Milano 17:35
Afraa Al-Noaimi conquista il DBA alla SDA Bocconi

Economia
(Teleborsa) - Afraa Al-Noaimi conferma la sua visione internazionale scegliendo l’Italia in toto come fulcro del proprio percorso creativo, produttivo e formativo: dalla realizzazione della collezione, interamente prodotta in Italia, alla scenografia dell’evento, fino alla specializzazione accademica di eccellenza. Una scelta consapevole e simbolica, che celebra l’Italia come patria del saper fare, del pensiero strategico e dell’estetica senza tempo.

In questo contesto di assoluta coerenza tra forma e contenuto, Afraa Al-Noaimi ha conseguito il Doctorate in Business Administration (DBA) presso la SDA Bocconi School of Management, una delle istituzioni accademiche più prestigiose a livello internazionale. La sua tesi, dal titolo "The Role of Fashion as a Cultural Diplomacy Tool in Enhancing Qatar’s Soft Power", esplora il ruolo della moda come strumento di diplomazia culturale, capace di rafforzare il soft power del Qatar e di costruire ponti simbolici tra identità nazionali e scenari globali.

Il percorso formativo di Afraa Al-Noaimi riflette una traiettoria sofisticata e multidisciplinare: dopo la laurea in Information and Library Science presso l’Università del Qatar, prosegue gli studi tra Il Cairo e Londra, conseguendo un diploma in Risorse Umane e un MBA, fino al dottorato in Italia, luogo eletto per affinare visione strategica e pensiero manageriale di alto profilo.

Parallelamente, la sua carriera si sviluppa tra leadership istituzionale e imprenditorialità. Dal 2018 è Executive Director del Josoor Institute, dove affianca la direzione generale nello sviluppo strategico, coordinando organizzazione, governance, budget e gestione del rischio. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Operations Director e HR Manager, guidando processi di sviluppo dei talenti, pianificazione delle risorse e strategie operative.

Cuore pulsante del suo impegno è la valorizzazione culturale e l’empowerment femminile, promossi attraverso un ecosistema articolato di piattaforme e iniziative che intrecciano moda, arte, leadership ed education. Progetti pensati per sostenere il talento femminile, rafforzare la narrazione culturale del Qatar e proiettarla con eleganza nei contesti internazionali.

Questo traguardo accademico, coronato in Italia, rappresenta la sintesi perfetta di un percorso in cui moda, cultura, educazione e imprenditoria dialogano in modo armonico, trasformando lo stile in linguaggio strategico e la creatività in strumento di diplomazia globale.
