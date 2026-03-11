Eventi e scadenze dell'11 marzo 2026

(Teleborsa) -
Mercoledì 11/03/2026 Appuntamenti
: MIPIM 2026 - The Global Urban Festival
- Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento (da lunedì 09/03/2026 a venerdì 13/03/2026) Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo
- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 09/03/2026 a giovedì 12/03/2026) LetExpo - Logistic Eco Transport
- Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica (da martedì 10/03/2026 a venerdì 13/03/2026) Attività di Governo - Ministro Urso
- Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene al forum di Fondazione Machiavelli "Datacenter: Economia e strategia della sovranità digitale" alla Camera dei Deputati alle ore 10.00 e alle ore 14.00 presiede la presentazione del francobollo ordinario dedicato a "Enrico Fermi - Centenario dei fermioni", con annullo filatelico a Roma, Palazzo Corsini Didacta Italia 2026
- Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026) Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Dronitaly 2026
- Ex-Gam Congress Center, Bologna - Undicesima edizione dell'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dei droni civili ad uso professionale. Con la partecipazione di aziende leader, italiane ed estere, la manifestazione rappresenta una piattaforma strategica per favorire l'incontro tra operatori, istituzioni e stakeholder di settore (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026)
09:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni al Senato su Consiglio europeo e crisi in Medio
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente
10:00 - Istat
- Esportazioni delle regioni italiane - Gennaio-Dicembre 2025
10:30 - Conferenza stampa RSE
- Auditorium GSE, Roma - La conferenza annuncerà il ritorno in Italia, dopo oltre dieci anni e sotto il coordinamento mondiale di RSE, del 31° Executive Committee di ISGAN (International Smart Grid Action Network), rete globale di 26 membri tra governi nazionali e Commissione Europea per promuovere la cooperazione su reti elettriche intelligenti, presentando un estratto della roadmap UE sull'applicazione dell'AI nel sistema energetico. Interverrà Franco Cotana (AD di RSE)
11:15 - Attività di Governo - Ministro Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna della prima fresa "italiana" della Torino-Lione (in videocollegamento con Schwanau)
12:45 - Question time - Ministro Salvini
- Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera
14:00 - "Directa D - La finanza parla al Femminile"
- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento organizzato da Directa dedicato al ruolo delle donne nel mondo della finanza e degli investimenti. Professioniste, imprenditrici e esperte del settore si confrontano su temi di grande attualità, tra cui indipendenza economica, educazione finanziaria, leadership femminile e barriere strutturali nel mondo degli investimenti
15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni alla Camera dei Deputati
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente
18:00 - SDA Bocconi - Best Performance Award
- Campus SDA Bocconi, Milano - Cerimonia di premiazione del Best Performance Award - l'appuntamento annuale che premia le eccellenze italiane che si distinguono per solidità economica e sostenibilità integrata come leva di crescita, in partnership con J.P. Morgan, PwC Italia, ELITE-Gruppo Euronext, Fondazione Umberto Veronesi e Havas PR. SDA Bocconi presenterà i dati di un'analisi su 115 aziende italiane, offrendo una fotografia del tessuto imprenditoriale performante
20:00 - Camera dei Deputati - Vigilanza Rai, audizione Rossi
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: BasicNet
- CDA: Bilancio BPER Banca
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili Campbell's
- Risultati di periodo Cementir
- CDA: Bilancio Cvc Capital Partners
- Risultati di periodo: FY 2025 ERG
- CDA: Bilancio Esprinet
- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2025 Generali Assicurazioni
- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2025 Geox
- CDA: Bilancio Inditex
- Risultati di periodo: FY 2025 Leonardo
- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale London Stock Exchange Group
- Risultati di periodo Porsche
- Risultati di periodo: FY 2025 Rheinmetall AG
- Risultati di periodo: FY 2025 Ferragamo
- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2025 SYS-DAT
- CDA: Bilancio Telecom Italia
- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Tesmec
- CDA: Bilancio Webuild
- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 WIIT
- Appuntamento: Conference call per presentare i risultati FY 2025 del Gruppo - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2025(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))