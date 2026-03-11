Eventi e scadenze dell'11 marzo 2026

Mercoledì 11/03/2026

BasicNet

BPER Banca

Campbell's

Cementir

Cvc Capital Partners

ERG

Esprinet

Generali Assicurazioni

Geox

Inditex

Leonardo

London Stock Exchange Group

Porsche

Rheinmetall AG

Ferragamo

SYS-DAT

Telecom Italia

Tesmec

Webuild

WIIT

(Teleborsa) -- Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica- Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene al forum di Fondazione Machiavelli "Datacenter: Economia e strategia della sovranità digitale" alla Camera dei Deputati alle ore 10.00 e alle ore 14.00 presiede la presentazione del francobollo ordinario dedicato a "Enrico Fermi - Centenario dei fermioni", con annullo filatelico a Roma, Palazzo Corsini- Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand- Turismo internazionale dell'Italia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Ex-Gam Congress Center, Bologna - Undicesima edizione dell'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dei droni civili ad uso professionale. Con la partecipazione di aziende leader, italiane ed estere, la manifestazione rappresenta una piattaforma strategica per favorire l'incontro tra operatori, istituzioni e stakeholder di settore09:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gennaio-Dicembre 202510:30 -- Auditorium GSE, Roma - La conferenza annuncerà il ritorno in Italia, dopo oltre dieci anni e sotto il coordinamento mondiale di RSE, del 31° Executive Committee di ISGAN (International Smart Grid Action Network), rete globale di 26 membri tra governi nazionali e Commissione Europea per promuovere la cooperazione su reti elettriche intelligenti, presentando un estratto della roadmap UE sull'applicazione dell'AI nel sistema energetico. Interverrà Franco Cotana (AD di RSE)11:15 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna della prima fresa "italiana" della Torino-Lione (in videocollegamento con Schwanau)12:45 -- Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera14:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento organizzato da Directa dedicato al ruolo delle donne nel mondo della finanza e degli investimenti. Professioniste, imprenditrici e esperte del settore si confrontano su temi di grande attualità, tra cui indipendenza economica, educazione finanziaria, leadership femminile e barriere strutturali nel mondo degli investimenti15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente18:00 -- Campus SDA Bocconi, Milano - Cerimonia di premiazione del Best Performance Award - l'appuntamento annuale che premia le eccellenze italiane che si distinguono per solidità economica e sostenibilità integrata come leva di crescita, in partnership con J.P. Morgan, PwC Italia, ELITE-Gruppo Euronext, Fondazione Umberto Veronesi e Havas PR. SDA Bocconi presenterà i dati di un'analisi su 115 aziende italiane, offrendo una fotografia del tessuto imprenditoriale performante20:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi- Asta BOT- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2025- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 2025- Risultati di periodo: FY 2025- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2025- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025- Appuntamento: Conference call per presentare i risultati FY 2025 del Gruppo - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2025