DBA Group si aggiudica finanziamento della Regione Veneto per progetto H2NEXUS

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical,. L'ammontare complessivo del finanziamento, concesso nell'ambito del Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR) 2021-2027 è pari a circaIl progetto poggia su una. Insieme a DBA, partecipano attivamente ICI Powering Evolution, ENPHOS, E2C Energy To Come, La Dolomiti Ambiente, il CNR-ICMATE e l'Università di Padova. Questa sinergia mira a rafforzare la competitività del Veneto nei settori dell'idrogeno verde e del Power-to-X.Nello specifico, DBA e i suoi partner analizzeranno iper trasformare l'idrogeno rinnovabile e la CO2 contenuta nel biogas - derivante dal trattamento dei rifiuti - in combustibili sintetici sostenibili destinati all'autotrasporto e alla produzione di energia"L'aggiudicazione di questo bando - ha dichiarato- rappresenta un riconoscimento fondamentale del nostro ruolo di abilitatori tecnologici per la transizione energetica. Insieme a partner di altissimo profilo scientifico e industriale, stiamo tracciando una roadmap realistica per la filiera italiana degli e-fuels. Questo progetto conferma la nostra vocazione per la ricerca applicata e l'impegno nel fornire soluzioni concrete per la decarbonizzazione delle infrastrutture mission-critical, partendo, in questo caso, dalle eccellenze del territorio. Con H2NEXUS, desideriamo riaffermare il nostro posizionamento strategico nel campo della sostenibilità ambientale, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni climalteranti e all'indipendenza energetica nazionale attraverso l'innovazione tecnologica".