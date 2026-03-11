Milano 10:06
DBA Group si aggiudica finanziamento della Regione Veneto per progetto H2NEXUS

(Teleborsa) - DBA Group, società quotata su Euronext Growth Milan e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, si è aggiudicata, in qualità di capofila, il finanziamento della Regione Veneto per il progetto H2NEXUS. L'ammontare complessivo del finanziamento, concesso nell'ambito del Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR) 2021-2027 è pari a circa 1,4 milioni di euro.

Il progetto poggia su una solida collaborazione tra il mondo industriale e quello scientifico. Insieme a DBA, partecipano attivamente ICI Powering Evolution, ENPHOS, E2C Energy To Come, La Dolomiti Ambiente, il CNR-ICMATE e l'Università di Padova. Questa sinergia mira a rafforzare la competitività del Veneto nei settori dell'idrogeno verde e del Power-to-X.

Nello specifico, DBA e i suoi partner analizzeranno i percorsi tecnologici più efficaci per trasformare l'idrogeno rinnovabile e la CO2 contenuta nel biogas - derivante dal trattamento dei rifiuti - in combustibili sintetici sostenibili destinati all'autotrasporto e alla produzione di energia

"L'aggiudicazione di questo bando - ha dichiarato Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group - rappresenta un riconoscimento fondamentale del nostro ruolo di abilitatori tecnologici per la transizione energetica. Insieme a partner di altissimo profilo scientifico e industriale, stiamo tracciando una roadmap realistica per la filiera italiana degli e-fuels. Questo progetto conferma la nostra vocazione per la ricerca applicata e l'impegno nel fornire soluzioni concrete per la decarbonizzazione delle infrastrutture mission-critical, partendo, in questo caso, dalle eccellenze del territorio. Con H2NEXUS, desideriamo riaffermare il nostro posizionamento strategico nel campo della sostenibilità ambientale, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni climalteranti e all'indipendenza energetica nazionale attraverso l'innovazione tecnologica".
