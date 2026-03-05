Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario

Gruppo Generali





(Teleborsa) - Laha ancora bisogno di compiere importanti passi avanti verso una reale autonomia e autodeterminazione. Anche per il 2026, il divario nella gestione delle proprie e altrui finanze rimane infatti evidente: già all'interno delle famiglie persistono forti disuguaglianze e gli uomini continuano a essere considerati i principali riferimenti in ambito economico-finanziario.Questi i temi al centro dell'incontro "", voluto per il terzo anno dalla Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi e organizzato dal Centro Studi Grande Milano in partnership consvoltosi oggi 5 marzo, presso Palazzo Marino – Sala Alessi.L'incontro milanese segna anche la tappa inaugurale della, compagnia del. Un viaggio di 14 tappe in tutta Italia per migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa, ancora insufficiente, che partirà ufficialmente il prossimo 25 marzo, proprio da Milano.Durante l'evento sono stati presentati e commentati i dati della, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da, che rileva il livello attuale di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani, in particolare approfondendo i comportamenti, le attitudini e gli atteggiamenti e le emozioni relative a decisioni finanziarie e assicurative.A discuterne con la Presidente del Consiglio Comunale di Milano, la Presidente del Centro Studi Grande Milano, la docente della SDA Bocconi, School of Management, la Country Chief Financial Officer Generali Italia, la Rettrice del Politecnicoe la Presidente delle Grandi Guglie della Grande MilanoNell'occasione, è stato conferito il riconoscimento delle, esempio di impegno in questo settore soprattutto verso le giovani generazioni a cui, da sempre, volge il suo sguardo."È necessario insistere e sensibilizzare quanto più possibile le donne all'educazione finanziaria, perché è una componente fondamentale per l'emancipazione e la parità di genere" afferma la Presidente del Consiglio comunale di Milano,. "Diverse analisi ci dicono con evidenza che c'è ancora molto da fare in questo senso: si tratta di un lavoro che va pensato per tutte le donne, non solo per le nuove generazioni o per chi si trova in una situazione difficile. Una donna economicamente indipendente, consapevole e autonoma dal punto di vista della gestione dei suoi redditi, è una donna libera nel senso più ampio del termine. Non è una questione di stato civile. Anche in una condizione di serenità affettiva, di vita di coppia o familiare, bisogna tendere alla piena consapevolezza di sé e alla propria autodeterminazione"."L'autonomia finanziaria, da sola, non garantisce automaticamente l'autodeterminazione: è un legame imprescindibile" afferma la Presidente. "È evidente come molte donne, anche quando dispongono di un reddito proprio, tendano a delegare la gestione delle risorse economiche alle figure maschili, quasi fosse un compito che non le riguarda direttamente. Non si tratta di incapacità, ma di una consuetudine difficile da sradicare. Prendersi cura del proprio denaro rappresenta invece il primo passo verso l'autodeterminazione e, di conseguenza, verso una reale libertà. In questa direzione assume un valore importante il coinvolgimento del mondo universitario, con la partecipazione di Donatella Sciuto Rettrice del Politecnico ed Elena Beccalli, Rettore dell'Università Cattolica esempi di autonomia e consapevolezza da diffondere"."L'educazione finanziaria e assicurativa è una leva potente di emancipazione" ha dichiarato. "Quando una donna acquisisce consapevolezza nella gestione delle proprie risorse economiche, conquista autonomia, tutela i propri diritti e si libera da ogni forma di dipendenza, inclusa quella economica. È un percorso che richiede responsabilità collettiva e visione di lungo periodo. In Alleanza, da anni, abbiamo scelto di essere parte attiva di questo cambiamento. Con il nostro "Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa" abbiamo costruito un modello che unisce prossimità, formazione e responsabilità sociale, con l'obiettivo di mettere le persone – le donne e le nuove generazioni in particolare – nelle condizioni di decidere con libertà e consapevolezza".