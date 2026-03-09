Consob, Chiara Mosca presidente vicario in attesa del sostituto di Paolo Savona

(Teleborsa) - Passaggio delle consegne al vertice della. Da oggi, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, assume l'incarico di, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l'8 marzo.Mosca, professore associato di diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, èsu designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all'insediamento del nuovo Presidente.Mosca rimarrà Presidente vicario finché non si completerà il lungo iter di designazione. Il favorito sembrava il sottosegretario al MEF, che ha gestito i dossier riguardanti la Borsa e la riforma del TUF in questi anni e che può contare sull'appoggio del vicepremier Matteo Salvini. Tuttavia, la contrarietà di Forza Italia ha per il momento bloccato la nomina, preferendo una figura tecnica più che politica.In attesa del nuovo presidente, la gestione della Consob è in mano ai quattro commissari e, con il voto di Mosca che varrà doppio in caso di parità.